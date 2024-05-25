«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком на пять лет

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Новой контракт был подписан на «Газпром Арене» по завершении чемпионата России сезона-2023/2024, соглашение рассчитано на пять лет — до конца сезона-2029/2030.

«“Зенит” Семака — это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в “Зените” был совершён качественный рывок и внесен исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет.



Сине-бело-голубые в течение ближайших пяти сезонов продолжат ставить перед собой самые высокие задачи и развиваться. ФК “Зенит” и главный тренер благодарят каждого, кто остался верен нашим цветам и эмблеме, поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой. Вместе нас ждут новые победы», — говорится в сообщении клуба.