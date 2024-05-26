Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:15
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом» в заключительном туре сезона РПЛ.

Зенит
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1.

«По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых большой мотивации с турнирной точки зрения не было. Но на поле этого не чувствовалось. Песьяков хорошо был готов, восстановился после травмы. К тому же он семь лет провёл в “Ростове”, это игра на прощание», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Напомним, голкипер «Ростова» Сергей Песьяков допустил ошибку во время второго пропущенного мяча в игре с «Зенитом».

«Зенит» по итогам сезона РПЛ стал чемпионом. Команда шестой сезон подряд побеждает в чемпионате России. «Ростов» занял седьмое место.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Читайте также от «Чемпионат.com»
18-летний сын Рамзана Кадырова стал президентом «Ахмата»
Александр Усик лишится звания абсолютного чемпиона мира
Дацик мог стать великим бойцом. Но оказался не в той компании
Бобровский включил режим зверя и тащит «Флориду» к Кубку Стэнли
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь