Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Зенитом» в РПЛ

«По игре можно гордиться нашими футболистами, у которых большой мотивации с турнирной точки зрения не было. Но на поле этого не чувствовалось. Песьяков хорошо был готов, восстановился после травмы. К тому же он семь лет провёл в “Ростове”, это игра на прощание», — сказал Карпин на пресс-конференции.