Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
17:15
Лас-Пальмас
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.05
Зенит
Ростов
25.05
Факел
Ахмат
25.05
Краснодар
Динамо
25.05
ЦСКА
Урал
25.05
Рубин
Сочи
25.05
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород
25.05
Балтика
Локомотив
25.05
Оренбург
Спартак
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:11 (мск), источник: Sport24

Источник: Латышонок после финала Кубка России подпишет контракт с «Зенитом»

«Зенит» практически договорился с вратарем «Балтики» Евгением Латышонком, сообщает «Мутко против “.

Балтика
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Латышонок после финала Кубка России подпишет контракт с «Зенитом» | Источник: Sport24

Руководство чемпионов России согласовало уже практически все условия контракта с Латышонком, остались только некоторые формальности. По данным источника, планируется, что соглашение будет подписано после финального матча FONBET Кубка России, в котором 2 июня сыграют «Балтика» и «Зенит».

Ранее сообщалось, что Латышонка хочет вернуть «Краснодар», но 25-летнему голкиперу намного больше нравится вариант с переходом в петербургский клуб.

Латышонок выступает за калининградскую команду с 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
«Попка выше всяких похвал». Алина Загитова выложила горячее фото в бикини в свой день рождения, показав себя сзади
MISS MAXIM узнала об измене, когда относила вещи в стирку: «До сих пор трясет»
«Нашла свое старое фото. Мне здесь лет 16». Узнали?
«Редкий мужчина не падает к ее ногам». Виктория Лопырева наглядно ответила, сколько раз ей делали предложение
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь