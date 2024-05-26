Источник: Латышонок после финала Кубка России подпишет контракт с «Зенитом»

Руководство чемпионов России согласовало уже практически все условия контракта с Латышонком, остались только некоторые формальности. По данным источника, планируется, что соглашение будет подписано после финального матча FONBET Кубка России, в котором 2 июня сыграют «Балтика» и «Зенит».