Источник: Латышонок после финала Кубка России подпишет контракт с «Зенитом»
«Зенит» практически договорился с вратарем «Балтики» Евгением Латышонком, сообщает «Мутко против “.
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«Зенит» практически договорился с вратарем «Балтики» Евгением Латышонком, сообщает «Мутко против “.
Руководство чемпионов России согласовало уже практически все условия контракта с Латышонком, остались только некоторые формальности. По данным источника, планируется, что соглашение будет подписано после финального матча FONBET Кубка России, в котором 2 июня сыграют «Балтика» и «Зенит».
Ранее сообщалось, что Латышонка хочет вернуть «Краснодар», но 25-летнему голкиперу намного больше нравится вариант с переходом в петербургский клуб.
Латышонок выступает за калининградскую команду с 2019 года.