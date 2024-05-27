Мацуев: «Спартаку» надо собраться и не дать «Зениту» в юбилейный год стать чемпионом РПЛ

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты московского «Спартака» должны сконцентрироваться на том, чтобы не дать «Зениту» стать чемпионом Мир — Росссийской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России пианист Денис Мацуев, являющийся болельщиком красно-белых.

«Зенит» в субботу в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. Официальной датой основания петербургского клуба является 25 мая 1925 года.

«Как я уже говорил, настоящий болельщик проявляется всегда не во времена триумфа, а в тяжелые дни. Поэтому надо собраться и не дать “Зениту” в юбилейный год стать чемпионом, — сказал Мацуев. — Это как девиз “Спартака” на следующий год. Я не буду углубляться в детали, что нам надо будет делать, на это есть профессионалы. Но мы должны верить, бороться, попадать только в десятку и при селекции, и при стратегии. Даст бог, новый главный тренер Деян Станкович сольется с командой».

«Я все равно оптимист, все равно все будет всегда хорошо. Несмотря на сложности в моем родном клубе, я всегда буду спартаковцем вне зависимости от того, что в клубе происходит, потому что это любовь навсегда. Я болею только за “Спартак”. И за красивый футбол, если только не играет моя команда», — добавил он.

«Спартак» занял пятое место в чемпионате. По ходу турнира в отставку был отправлен главный тренер команды испанец Гильермо Абаскаль, его обязанности исполнял босниец Владимир Слишкович. Еще до завершения чемпионата было объявлено о назначении серба Станковича главным тренером.