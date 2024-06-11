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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна сумма будущего трансфера Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит»

Сумма будущего перехода нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова в санкт-петербургский «Зенит» составит € 6 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Стала известна сумма будущего трансфера Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступает за «Локомотив». В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провёл 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в € 7,5 млн.

Сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» выиграл в шестой раз за последние шесть лет.

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