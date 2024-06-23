Фёдор Смолов впервые сыграл за «Краснодар» после своего возвращения | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе академии ФК «Краснодар» в одноимённом городе. Матч завершился минимальной победой «Краснодара» со счётом 1:0.

Единственный забитый мяч на свой счёт записал нападающий «Краснодара» Константин Дорофеев, отличившийся на 50-й минуте матча. На 72-й минуте в составе «быков» появился российский нападающий Фёдор Смолов. Таким образом, он впервые сыграл в составе «Краснодар» после своего возвращения.

Отметим, что Смолов этим летом перёшел в «Краснодар» после того, как у него истёк контракт с московским «Динамо». Ранее Фёдор играл за «быков» с 2015 по 2018 год.

Напомним, в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 матчах.