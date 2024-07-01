«Спартак» объявил о переходе футболиста Виллиана Жозе

Жозе 32 года, за «Бетис» он выступал с 2022 года. В составе испанского клуба футболист становился обладателем кубка страны (2022). Таким же достижением нападающий отметился и в другом испанском клубе — «Реал Сосьедад» (2020). Также футболист выступал за английский «Вулверхэмптон», испанские «Лас-Пальмас» и «Сарагосу», а также за бразильские «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу», в составе которого он стал обладателем Южноамериканского кубка (2012). За сборную Бразилии футболист не провел ни одного матча, в составе молодежной команды он сыграл 15 матчей, в которых забил 5 голов, и стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году.