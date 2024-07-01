«Спартак» объявил о переходе футболиста Виллиана Жозе
Бразильский нападающий заключил с московским клубом двухлетнее соглашение.
Бетис
Спартак
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бразильский нападающий Виллиан Жозе перешел из испанского «Бетиса» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Контракт с игроком рассчитан на два года.
В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и отдал 5 голевых передач в 33 матчах чемпионата. Всего в чемпионате Испании нападающий провел 297 матчей, в которых забил 82 мяча и отдал 26 голевых передач.
Жозе 32 года, за «Бетис» он выступал с 2022 года. В составе испанского клуба футболист становился обладателем кубка страны (2022). Таким же достижением нападающий отметился и в другом испанском клубе — «Реал Сосьедад» (2020). Также футболист выступал за английский «Вулверхэмптон», испанские «Лас-Пальмас» и «Сарагосу», а также за бразильские «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу», в составе которого он стал обладателем Южноамериканского кубка (2012). За сборную Бразилии футболист не провел ни одного матча, в составе молодежной команды он сыграл 15 матчей, в которых забил 5 голов, и стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году.
По итогам прошедшего сезона Мир — Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место. В Фонбет — Кубке России клуб дошел до финала «пути регионов», где проиграл калининградской «Балтике» (0:1).