Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Франция
Бельгия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Англия
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
30.06
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Румыния
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
2.07
Австрия
Турция
Все события
19:14 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» объявил о переходе футболиста Виллиана Жозе

Бразильский нападающий заключил с московским клубом двухлетнее соглашение.

Бетис
Спартак
Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Бразильский нападающий Виллиан Жозе перешел из испанского «Бетиса» в московский «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с игроком рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне бразилец забил 10 голов и отдал 5 голевых передач в 33 матчах чемпионата. Всего в чемпионате Испании нападающий провел 297 матчей, в которых забил 82 мяча и отдал 26 голевых передач.

Жозе 32 года, за «Бетис» он выступал с 2022 года. В составе испанского клуба футболист становился обладателем кубка страны (2022). Таким же достижением нападающий отметился и в другом испанском клубе — «Реал Сосьедад» (2020). Также футболист выступал за английский «Вулверхэмптон», испанские «Лас-Пальмас» и «Сарагосу», а также за бразильские «Сантос», «Гремио» и «Сан-Паулу», в составе которого он стал обладателем Южноамериканского кубка (2012). За сборную Бразилии футболист не провел ни одного матча, в составе молодежной команды он сыграл 15 матчей, в которых забил 5 голов, и стал победителем молодежного чемпионата мира в 2011 году.

По итогам прошедшего сезона Мир — Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место. В Фонбет — Кубке России клуб дошел до финала «пути регионов», где проиграл калининградской «Балтике» (0:1).

Читайте также от «ТАСС»
"У меня стали отниматься потихоньку ноги, затем и руки, я стала плохо разговаривать"
Винер о реакции поляков: это уже истерика, самая настоящая истерика
Юран назвал двух выделяющихся футболистов из России
Американец подписал контракт с ЦСКА в шахте
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь