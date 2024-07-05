«Црвена Звезда» обыграла «Сочи» на предсезонном турнире в Петербурге

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» одержал победу над «Сочи» в матче предсезонного товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая на стадионе «Зенита», завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Шериф Ндиайе (38-я минута) и Лазар Йованович (44).

В следующем матче в рамках турнира «Црвена Звезда» 8 июля сыграет с «Зенитом», а «Сочи» в этот же день встретится с аргентинским клубом «Тальерес».