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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Црвена Звезда» обыграла «Сочи» на предсезонном турнире в Петербурге

«Црвена Звезда» одержала победу над «Сочи» в товарищеском матче в Петербурге.

Сочи
Црвена ЗвездаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» одержал победу над «Сочи» в матче предсезонного товарищеского турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча, прошедшая на стадионе «Зенита», завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличились Шериф Ндиайе (38-я минута) и Лазар Йованович (44).

В следующем матче в рамках турнира «Црвена Звезда» 8 июля сыграет с «Зенитом», а «Сочи» в этот же день встретится с аргентинским клубом «Тальерес».

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