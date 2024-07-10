«Локомотив» ушёл от поражения в концовке контрольного матча с «Партизаном» | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч завершился ничьёй команд со счётом 1:1.

На 30-й минуте счёт открыл нападающий «Партизана» Матеус Салданья. На третьей компенсированной минуте встречи защитник сербской команды Матея Стьепанович срезал мяч в свои ворота и тем самым спас железнодорожников от поражения в матче — 1:1.

Ранее «Локомотив» разгромил «Балтику» в контрольном матче со счётом 4:1. «Партизан» принимал участие в Братском кубке, где победил «Динамо» (2:2, 4:2 пен.) и проиграл ЦСКА (0:3).