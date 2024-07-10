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18:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о возвращении Юрия Газинского

34-летний полузащитник Юрий Газинский вновь будет играть за «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт южан.

Краснодар
Источник: https://t.me/fckrasnodar

Личный контракт с Газинским подписан до 30 июня 2025 года.

«Газинский — легенда черно-зеленых. На счету 34-летнего полузащитника 282 матча за “Краснодар” (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20793 минуты игрового времени (третий результат в истории). Он забил за “быков” 14 голов и отдал 27 результативных передач», — говорится в заявлении на официальном сайте «Краснодара».

Предыдущим клубом Газинского был «Урал», который он покинул по окончании минувшего сезона РПЛ. В прошедшем розыгрыша 34-летний футболист получил травму плеча и поэтому сыграл за «шмелей» всего восемь матчей, в которых голевыми действиями не отметился. Ранее в своей профессиональной карьере российский полузащитник, кроме как за «Краснодар», успел также поиграть за московское «Торпедо» и «Луч-Энергию».

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