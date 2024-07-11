Футбольный клуб «Спартак» подарил футболку теннисисту Циципасу

Циципас болеет за московский «Спартак». Теннисист является внуком олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Сергея Сальникова, в разные годы выступавшего за красно-белых. В интервью «Спорт-экспрессу» Циципас признался, что хотел бы получить футболку «Спартака» и посетить матч клуба.

«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок. Безусловно, мы готовы пригласить его на матч, как только у него будет возможность, и не только его. У нас много известных болельщиков», — сказал Малышев.