Футбольный клуб «Спартак» подарил футболку теннисисту Циципасу
Теннисист является внуком олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Сергея Сальникова, в разные годы выступавшего за красно-белых.
Теннисист является внуком олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Сергея Сальникова, в разные годы выступавшего за красно-белых.
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» отправил в подарок футболку греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
Циципас болеет за московский «Спартак». Теннисист является внуком олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Сергея Сальникова, в разные годы выступавшего за красно-белых. В интервью «Спорт-экспрессу» Циципас признался, что хотел бы получить футболку «Спартака» и посетить матч клуба.
«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок. Безусловно, мы готовы пригласить его на матч, как только у него будет возможность, и не только его. У нас много известных болельщиков», — сказал Малышев.
Циципасу 25 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на его счету 11 титулов под эгидой организации. Теннисист дважды доходил до финала турниров Большого шлема.