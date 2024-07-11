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15:11 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Спартак» подарил футболку теннисисту Циципасу

Теннисист является внуком олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Сергея Сальникова, в разные годы выступавшего за красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AP 2023

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» отправил в подарок футболку греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

Циципас болеет за московский «Спартак». Теннисист является внуком олимпийского чемпиона по футболу в составе сборной СССР Сергея Сальникова, в разные годы выступавшего за красно-белых. В интервью «Спорт-экспрессу» Циципас признался, что хотел бы получить футболку «Спартака» и посетить матч клуба.

«Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком. Мы знаем, что он хотел футболку, и мы уже отправили ему ее в подарок. Безусловно, мы готовы пригласить его на матч, как только у него будет возможность, и не только его. У нас много известных болельщиков», — сказал Малышев.

Циципасу 25 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, на его счету 11 титулов под эгидой организации. Теннисист дважды доходил до финала турниров Большого шлема.

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