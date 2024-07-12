Наш футбол возвращается! «Зенит» открывает юбилейный сезон, «Краснодар» жаждет выиграть первый трофей для Галицкого

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Долгожданный матч

Чемпионат Европы — это хорошо, а российский футбол — лучше. Спасибо представительному турниру в Германии за то, что скрасил паузу между сезонами, но пора смещать фокус внимания на Россию. Наш родной футбол тоже спешит навстречу болельщикам и возвращается еще до окончания Евро-2024: суперкубок России пройдет в субботу, а финал континентального турнира — в воскресенье.

Футбол Суперкубок России 2024 Финал, 13.07.2024, 20:30 Зенит - Краснодар -

В этом году «Зенит» в шестой раз подряд сыграет в матче открытия сезона, а «Краснодар» — впервые. Черно-зеленые вообще уникальны: до них в борьбу за суперкубок России еще не вступал клуб, не имеющий трофеев. Парадокс в том, что за этот титул чаще всего как раз сражаются чемпионы России и обладатели Кубка, но в минувшем сезоне в обоих случаях победил «Зенит». «Краснодар» же в драматичной развязке РПЛ выудил первое серебро в клубной истории, поэтому получил право открыть сезон в Волгограде.

Город для суперкубка выбран замечательный: на берегах Волги обожают футбол и счастливы, что в этом году «Ротор» вернулся в первую лигу. Его матчи всегда собирают огромную аудиторию, и нет сомнений в том, что и в субботу на стадионе ЧМ-2018 будет аншлаг.

Громадные потери «быков»

Участники матча открытия подходят к нему в разном состоянии. И речь тут не о форме — ее в межсезонье оценить невозможно. Речь непосредственно об обойме.

У «Краснодара» пока четыре новичка: 19-летний Козлов, которого «Зенит» очень хотел вернуть из «Балтики», а также пачка ветеранов — Дюпин, Газинский и Смолов. Трем последним в сумме 104 года, зато двоих из них уместно назвать легендами кубанского клуба. Нельзя сказать, что болельщики в восторге от новичков: обычно возрастных свободных агентов подписывают под конец трансферного окна, а тут они пришли в начале.

Особенно странно усиление смотрится на фоне колоссальных потерь «Краснодара». Сафонов ушел в «ПСЖ», Волков — в «Зенит», Кади — в «Ференцварош», Алонсо — в «Атлетико Минейро», Баньяц — в сербский «ТСЦ». И это еще не все. Колумбийцам Кастаньо и Кордобе в ночь на понедельник предстоит финал Кубка Америки с Аргентиной, а уругвайцу Оласе — матч за третье место с Канадой днем ранее. У «быков» потери в каждой линии.

Из-за этого Мураду Мусаеву приходится тратить межсезонье на эксперименты. Судя по последним товарищеским матчам, «Краснодар» собирается выпустить на флангах обороны непрофильных игроков Олусегуна и Ленини, а в нападении со Смоловым должны выйти Са и Батчи, хотя оба — в большей степени футболисты левой бровки. В центре обороны без Алонсо некому будет начинать атаки первым пасом. Есть вопросы и по позиции вратаря: Мусаев на сборах наигрывал Агкацева, но в последнем контрольном матче с «Ростовом» он привез два мяча, так что явно не в форме.

Преимущество «Краснодара» только в том, что он на девять дней раньше «Зенита» вышел из отпуска и не форсировал подготовку к суперкубку. Возможно, это сыграет роль в матче.

Чемпионы становятся сильнее

На фоне кадровых проблем «быков» особенно мощно выглядит трансферная кампания «Зенита». Задолго до старта сезона сине-бело-голубые приобрели четырех игроков с нужным паспортом — Латышонка, Волкова, Горшкова и Глушенкова. И покупка каждого из этих футболистов «Зенитом» логична, ведь у команды есть проблемы с вратарями и на флангах обороны, а экс-хавбек «Локомотива» в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ. Важно, что все четверо — россияне, ведь у сине-бело-голубых весной наблюдались серьезные проблемы с лимитом.

Но это еще не все. «Зенит» продолжает поиски нападающего, которым может стать спартаковец Соболев. Идут переговоры по приобретению сербского хавбека «Торино» Илича. А потерь у сине-бело-голубых нет — не считать же таковыми давно известный уход Кругового в ЦСКА и прощание с третьим голкипером Васютиным. Клаудиньо еще никуда не перешел, хотя слухов вокруг трансфера бразильца во «Фламенго» достаточно. На последней предматчевой тренировке в Санкт-Петербурге бразилец был, так что должен сыграть в Волгограде.

Подготовка к суперкубку у сине-бело-голубых получилась утрамбованной, потому что они вышли из отпуска последними из всех участников РПЛ — 24 июня. Но причина была уважительной: «Зенит» закрывал сезон поздно и во второй день лета играл с «Балтикой» в кубковом финале.

Скорее всего, Сергей Семак вернется к схеме 4−3−3 и с первых минут выпустит на флангах атаки не Артура с Педро, а Мостового с Глушенковым, который будет смещаться в центр. В воротах ожидается появление другого новичка — Латышонка, велики шансы выйти в старте и у Волкова. А вот Горшков, скорее всего, начнет матч в запасе, так как слева должен выйти капитан Дуглас Сантос.

Так ли ясны расклады?

На бумаге все просто. «Краснодар» сыграет в ослабленном составе, «Зенит» — в усиленном. «Быки» в прошлом сезоне остались без трофеев, петербуржцы взяли все три. Черно-зеленые не побеждали сине-бело-голубых уже шесть лет.

Но реальность часто расходится с ожиданиями. Неизвестно, в каком состоянии соперники выйдут из межсезонья. Результаты контрольных матчей здесь ни о чем не говорят, хотя они и у «Зенита», и у «Краснодара» приличные.

Многое решит настрой. А с мотивацией ни у кого из оппонентов проблем нет. Сине-бело-голубые вступают в сезон столетия — меньше чем через год петербуржцы отметят вековой юбилей, поэтому намерены вновь выиграть все трофеи. У «Краснодара» тоже желание велико, ведь клуб Сергея Галицкого может впервые в истории завоевать титул.

Чей настрой будет иметь большее значение?