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01:58 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист Клаудиньо перейдет из «Зенита» во «Фламенго» за €18 млн

ТАСС, 12 июля. Полузащитник Клаудиньо перейдет из петербургского футбольного клуба «Зенит» в бразильский «Фламенго». Об этом сообщил журналист Вене Касагранде на своем YouTube-канале.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, руководство «Зенита» приняло предложение «Фламенго» в размере €18 млн. Отмечается, что игрок перейдет в новый клуб после матча за Суперкубок России, а петербургская команда уже готовит материалы для прощания с футболистом. Журналист уточняет, что Клаудиньо подпишет контракт с «Фламенго» до 2029 года.

Клаудиньо 27 лет, он перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «Брагантино». В составе петербургского клуба полузащитник провел 104 матча в различных турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 26 голевых передач. Вместе с «Зенитом» футболист трижды выиграл чемпионат России, дважды победил в суперкубке страны и один раз — в Кубке России. В 2021 году бразилец стал победителем Олимпийских игр в Токио. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 июля в Волгограде.

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