Разгромом завершился матч клуба Алипа на старте РПЛ-2024/25

Встреча в Самаре завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Дубль на свой счет записал новичок «Зенита» Максим Глушеков, отличившийся на шестой и 45-й минуте.

Пол голу забили Маттео Кассьерра (18) и Педро (90).

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип провел весь матч на скамейке запасных.

Отметим, что «Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.