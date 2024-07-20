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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч клуба Алипа на старте РПЛ-2024/25

«Зенит» в первом круге РПЛ-2024/25 разгромил на выезде самарские «Крылья Советов», сообщают Vesti.kz.

Зенит
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Встреча в Самаре завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Дубль на свой счет записал новичок «Зенита» Максим Глушеков, отличившийся на шестой и 45-й минуте.

Пол голу забили Маттео Кассьерра (18) и Педро (90).

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип провел весь матч на скамейке запасных.

Отметим, что «Зенит» является действующим чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

Напомним, что в сезоне 2023/24 Алип провел 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч. Он выступает за питерский клуб с 2022 года.

Крылья Советов
0:4
Первый тайм: 0:3
Зенит
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