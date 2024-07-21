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16:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 21 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Спартак».

Спартак
Оренбург
Источник: ФК «Оренбург»

Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Гюрлюк.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Медина, Соболев.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды разделили очки (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии ¼ финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).

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