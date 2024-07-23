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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зарема о Соболеве: «Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала для «СЭ» отстранение форварда Александра Соболева от тренировок с первой командой.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«Когда дельфинам плохо, они выбрасываются на берег. Жаль, что в клубе не нашлось никого, кто бы помог Соболеву пережить кризис, который случается в карьере каждого игрока. Это компетенция спортивного директора, генерального директора и даже владельцев. Если им важен игрок, то надо встречаться и сразу купировать все конфликты. У “Спартака” был лучший нападающий РПЛ.

Амарал, Малышев и все те, кто именуют себя расплывчатым понятием руководство, вы хоть понимаете, что загубили не просто несколько миллионов трансферной стоимости игрока, а колоссальный труд тренеров, которые начиная с детства Соболева вкладывали свои тренерские умения, знания, мотивацию, опыт и воспитание.

Все, что может вложить нынешний менеджмент — это корпоративные финансы. Потому что не свое, не жалко. И игроков им тоже не жалко", — сказала Салихова.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

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