Бывший арбитр Чеботарев рассказал, как избил журналиста «Совспорта»

Источник: Спорт-Экспресс/ИТАР-ТАСС

Знаменитый в прошлом арбитр Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку вспомнил подробности конфликта с корреспондентом Геннадием Ларчиковым.

— Помните покойного корреспондента Ларчикова из «Советского спорта»?

— Да. Которого я ударил?

— Вижу, помните. Ларчиков рассказывал историю — что-то написал про вас ругательное. Потом получает в РФС какую-то вазу, идет с ней под мышкой. Вдруг видит — вы. Разворачивается — и в обратную сторону. Вы догоняете и даете пинка. Ларчиков был очень огорчен: «Я ж не могу вазу бросить! А коридоры на Лужнецкой километровые. Так и бегали. Чеботарев догоняет — и пинка мне, пинка…».

— Все было не так.

— А как?

— Он ездил с Махачкалой как представитель команды. Я судил «Анжи» в Элисте. Не помню, как сыграли. Ларчиков написал статью — «Чеботарев нокаутировал “Анжи”. Хотя мы были знакомы. Я еще сам был футболистом — Ларчиков приезжал к нам на базу, с главным тренером Владимиром Михайловым в дурачка играли. Они приятелями считались. Вдруг выдает такую несправедливую писанину!

— Разгневались?

— Как-то отложилось. Потом приезжаю в Нижнекамск на юбилей президента «Нефтехимика» Наиля Гизатуллина. Вдруг в бильярдную заходит этот!

— Так-так…

— Я ставлю кий, разворачиваюсь — и бью ему в пятак. Не сильно! Как пощечину дал!

— Зато обидно, догадываюсь.

— Заверещал: «Сейчас милицию вызову!» «Зови, — отвечаю. Кого хочешь зови!» Наверное, я неправ был. Но закипел от несправедливости. А про коридоры в РФС и то, как дал ему под задницу замшевым ботинком, я где-то читал. Но все было иначе. Рядом стояли человек десять, все видели.

— Не вызвал Геннадий Иванович милицию?