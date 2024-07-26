Маркиньос передумал переходить в «Спартак». «Локомотив» подпишет игрока в ближайшее время

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ещё вчера бразилец собирался перейти в «Спартак», но изменил своё решение.

Маркиньос выступает за венгерскую команду с февраля 2022 года. Нападающий забил 14 голов и сделал 26 результативных передач в 97 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Маркиньоса в € 4 млн.