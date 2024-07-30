Главный помощник Илича в «Пари НН» покинул клуб
Старший тренер «Пари Нижний Новогород» Величко Капланович покинул клуб по своему желанию.
Старший тренер «Пари Нижний Новогород» Величко Капланович покинул клуб по своему желанию.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Главный помощник Саши Илича подал в отставку и покинул нижегородский клуб.
46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. В концовке прошлого сезона под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.
По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нижегородцы не набрали очков. 4 августа «Пари НН» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».