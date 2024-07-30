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13:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный помощник Илича в «Пари НН» покинул клуб

Старший тренер «Пари Нижний Новогород» Величко Капланович покинул клуб по своему желанию.

Пари Нижний Новгород
Источник: https://vk.com/fcparinn

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Главный помощник Саши Илича подал в отставку и покинул нижегородский клуб.

46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. В концовке прошлого сезона под его руководством нижегородская команда провела четыре матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и дважды сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 13 мячей, а забил четыре. Сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге команда смогла по итогам переходных матчей с тульским «Арсеналом». Нижегородцы выиграли по сумме двух матчей со счётом 3:2.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нижегородцы не набрали очков. 4 августа «Пари НН» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».

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