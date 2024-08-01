Александр Мостовой: Чалов молодец, что переходит в греческий ПАОК, он будет на виду

"Чалов молодец, что переходит в греческий ПАОК. Эта команда играет в квалификации Лиги чемпионов, и там ещё Оздоев, который ему всегда поможет. Федя будет играть в сильном чемпионате, а также всегда будет на виду благодаря еврокубкам. Чалов же идёт в ПАОК не для того, чтобы сделать скачок в топ-5 Европы. Но не будем загадывать о его будущем, потому что Федя уходит в хороший чемпионат и сильную команду.