Ещё один новичок РПЛ устроил сенсацию! Сумасшедший матч в Казани | Источник: fckhimki.com

Первая победа «Химок» после возвращения в РПЛ. Команда Франка Артиги сенсационно переиграла «Рубин» в Казани. Причём по делу.

В этом матче ждали дебюта за «Химки» Бакаева, арендованного у «Зенита», однако Зелимхан начал встречу в Казани на скамейке. Зато впервые сыграли за подмосковную команду, попав в основу, два защитника — ивуарийский центрбек Гогуа и испанский правый латераль Фернандес. Введение новичков в линию обороны не уберегло команду Артиги от быстрого пропущенного гола на 2-й минуте. Как раз центр, где располагался Гогуа, был разрезан тончайшей проникающей передачей на Даку, и нападающий «Рубина» хладнокровно реализовал выход один на один. Но повтор показал, что албанец чуть-чуть залез в офсайд, и этот повтор хорошо рассмотрели судьи.

Потом почти до самого конца первого тайма была игра из разряда тех, которые забываются уже на выходе со стадиона. Довольно скучный футбол — никто не хотел рисковать. «Химки» катали мяч между своими защитниками и центральными полузащитниками, надеясь, прежде всего на то, что Вера забросит на Заболотного. Именно Антон нанёс первый легитимный удар в матче, раздавив в единоборстве Ашурматова. При счёте 0:0 химчане даже превзошли казанцев по передачам в средней трети поля. Пустячок, а приятно.

«Рубин» стремился быстро развивать атаки, используя свободное пространство. До поры до времени команда Артиги справлялась с этим. Но перед перерывом казанцы вдруг выдали мощнейший отрезок. Сначала штанга дважды спасала «Химки» от пропущенного гола. В одном случае контрвыпад на свои ворота привёз потерей на собственной половине поля Руденко, а по воротам бил Вада. В другом — настырный Даку сам создал момент индивидуальными действиями. Мяч уже летел в сетку, но новичок Фернандес головой переправил его в штангу ворот. Дальше повезло с удачным отскоком.

Тем не менее перед перерывом «Рубин» забил. Подуставший Ориньо безответственно сыграл в собственной штрафной — ударил по ноге Ваду. Бразилец что-то доказывал рефери Кукуяну, вот только 11-метровый был неоспоримым. С «точки» забил Даку: спокойно, на паузе. Ещё один плюс в статистику албанца, приближающий его трансфер в летнее окно.

А после перерыва «Рубин» как будто не вышел на поле. «Химки» внезапно включили максимальные скорости и проводили одну атаку за другой. Прежде всего, через левый край Ориньо, который стремился исправиться за ошибку. Впрочем, ответный гол на 50-й минуте организовали без бразильца. Заболотный и Магомедов, который заменил потерявшегося Мирзова, вдвоём подготовили всё для удара Хосонова. Капитан идеально пробил из-за штрафной, а новый вратарь хозяев Ставер не потащил. Да и мог ли спасти голкипер, проводивший первый матч за карьеру в РПЛ?

Вот тогда-то футбол стал увлекательным! Болельщикам будет что обсуждать до следующего тура. Игра давалась «Химкам», казалось, команда Артиги приближается ко второму голу. Но тут катастрофическую ошибку совершил Гогуа. Жуткий «привоз». Ивуариец запутался в мяче, потерял его под прессингом Даку. Албанец убежал к воротам, а в штрафной сыграл просто восхитительно. Не стал бить, как сделал бы, наверное, любой форвард, — покатил мяч на пустые ворота Юкичу. Гол запишут на австрийца, хотя стоило бы на Даку.

Очень обидный гол для «Химок». Тем не менее уже через две минуты подмосковная команда опять сравнял счёт. Свой первый мяч в РПЛ в дебютном матче забил ещё один защитник-новичок — панамец Фаринья. Он вышел в перерыве и показал себя достаточно жёстким разрушителем. Вдобавок успешно сходил на стандарт. Ориньо бил по воротам из левого полуфланга, а получился голевой пас в результате рикошета. Казанцы потеряли Фаринью, и тот в касание переправил мяч в сетку.

За 20 минут до конца Артига выпустил Бакаева. «Химки» продолжали играть на победу — очень смело для команды, поднявшейся из Первой лиги. И подмосковный коллектив добился своего, заработав пенальти. Правда, небесспорный. Мяч после стандарта попал в руку Вуячичу, но перед этим капитана «Рубина» подтолкнул в единоборстве Гогуа. Очевидно, Кукуян решил, что не действия ивуарийца спровоцировали фол серба. Этот момент ещё будут обсуждать. Как бы то ни было, Вера исполнил 11-метровый не хуже, чем Даку.

«Рубин», пропустив третий гол, совсем растерялся. У команды Рашида Рахимова даже финальный штурм не вышел. Казанцы уступили по ударам — 7:10 (из штрафной — 4:7, в створ — 3:3) и потерпели второе домашнее поражение подряд.