Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Дечич
Футбол. Еврокубки
19:00
Млада-Болеслав
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:00
Ильвес
Юргорден
Футбол. Еврокубки
19:00
Иберия 1999
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ордабасы
Пюник
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арарат-Армения
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ауда
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
19:30
Силькеборг
Гент
Футбол. Еврокубки
20:00
Клаксвик
Борац Б-Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Серкль Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:00
Трабзонспор
Рапид В
Футбол. Еврокубки
20:00
Цюрих
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Брённбю
Легия
Футбол. Еврокубки
20:00
Омония
Фехервар
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА 1948
Пафос
Футбол. Еврокубки
21:00
УЭ Санта-Колома
РФШ
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизан
Лугано
Футбол. Еврокубки
21:00
Панатинаикос
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Эльфсборг
Футбол. Еврокубки
21:00
Кривбасс
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Балкани
Ларн
Футбол. Еврокубки
21:00
ФК Килмарнок
Тромсе
Футбол. Еврокубки
21:00
Корвинул
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Маккаби Петах-Тиква
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:00
Осиек
Зиря
Футбол. Еврокубки
21:00
Ботев Пл
Зриньски
Футбол. Еврокубки
21:15
Целе
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
21:15
Викингур Р
Флора
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Войводина
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Висла Кр
Футбол. Еврокубки
21:45
Динамо Мн
Линколн
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Патрик'с Атлетик
Сабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Сент-Миррен
Бранн
Футбол. Еврокубки
22:30
Брага
Серветт Ж
Все события
18:29 (мск), источник: Газета.Ру

Нападающий «Спартака» Соболев потратил полмиллиона на компьютерные игры после отстранения

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев уделяет большое количество времени компьютерным играм после того, как его отстранили от тренировок с основной командой красно-белых. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спартак
Источник: Чемпионат.com

Источник сообщает, что за последние две недели Соболев провел в компьютерной игре Dota 2 24 часа. Он потратил на внутриигровые предметы ₽512 тыс. рублей. Также Александр играл в CS 2, уступил в половине матчей и потратил ₽77 тыс. рублей.

Нападающий был выведен из основы после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей. Сообщалось, что он был близок к переходу в «Зенит» в это межсезонье, однако «Спартак» в последний момент поднял цену за игрока и петербургский клуб отказался от трансфера.

Читайте также от «Газета.ru»
Успенская о суде с Киркоровым: «Будем мочить в сортире?»
Подмосковную дачу Аллы Пугачевой не смогли продать и сдают в аренду за миллионы
Алла Пугачева высмеяла слухи о возвращении в Россию
Шаляпин предложил проверять депутатов на трезвость вместе с артистами
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь