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19:36 (мск), источник: Sports

Первая тренерская отставка в РПЛ — ушел Черевченко. У «Факела» будет шестой тренер за два сезона

Тоже после поражения от «Крыльев» — как Ташуев и Евсеев!

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Факел» подвис на последнем месте РПЛ после четырех туров и немедленно принял меры. «После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества», — отметил Игорь Черевченко и поблагодарил руководство, команду и болельщиков за доверие и поддержку.

Не прошло и месяца со старта сезона, а в РПЛ уже есть тренерская отставка.

Необъяснимое совпадение: уже третий подряд тренер «Факела» уходит после матча с «Крыльями»

Вот как это объяснить? Аномалия!

Источник: www.sports.ru

Новый тренер обязан заглянуть в календарь — когда там следующий матч с «Крыльями»? Но можно выдохнуть — он в последнем туре, уже в мае 2025-го. С другой стороны, всегда есть возможность пересечься в следующей стадии Кубка России.

С «Крыльями» у «Факела» и так последнее время совсем не складывается: одна победа в 10 матчах. Зато она принесла много счастья: те 2:1 в мае 2023-го за тур до конца сезона РПЛ подняли «Факел» на 12-е место и спустили «Крылья» в зону стыков. Но последний тур все поменял обратно: «Крылья» остались, а «Факел» отправился на стыковые матчи.

У Черевченко всего одна победа в 10 играх. Клуб меняет тренеров чаще остальных

Черевченко возглавил «Факел», который за пять туров до конца прошлого сезона РПЛ шел 12-м. Клуб по очкам располагался вровень с зоной стыков и опережал на три балла «Балтику» из зоны вылета. Тогда воронежский клуб сыграл 0:0 с «Сочи» и «Уралом», спас ничью с «Зенитом» благодаря пенальти на 90+11, уступил «Локо» и обыграл в последнем туре немотивированный «Ахмат».

Шести очков в этих пяти матчах хватило, чтобы даже избежать стыков — «Факел» взлетел на 11-е место.

Но начало сезона-2024/25 по результатам не было похожим: поражения от «Динамо», «Акрона» и «Крыльев», нулевая ничья с «Краснодаром». Одно очко и один гол в РПЛ, разгром от «Зенита» в Кубке. Всего Черевченко выиграл один матч из 10 во главе «Факела», а команда забила четыре мяча (три — на счету Евгения Маркова).

Александр Дорский отметил: это уже пятая отставка из «Факела» за 64 тура в РПЛ — с сезона-2022/23 ни один другой клуб лиги не расстается с тренерами так часто. Четыре увольнения было у «Химок», три — у «Пари НН» и «Ахмата». Ранее «Факел» помимо Черевченко, Ташуева и Евсеева покидали Олег Василенко и Дмитрий Пятибратов.

Пятибратов — основной кандидат, но сейчас он рулит в Первой лиге

Источник: РИА "Новости"

По информации Ивана Карпова, главный кандидат на пост тренера «Факела» — именно Пятибратов, рассматривается и Василенко.

Пятибратов сейчас работает в Первой лиге в «Чайке», которая бодро начала сезон (девять очков в пяти турах, четвертое место, больше всех голов). На вопрос об интересе «Факела» он ответил «Матч ТВ»: «У меня действующий контракт. Я не живу такими категориями. У меня есть работа, и я ей занимаюсь».

Спросили и Ташуева, тот — не против: «Готовность вернуться к работе есть, в том числе и в “Факеле”, где угодно. Хоть в Гренландии!».

У «Факела» дальше сразу четыре подряд домашних матча за 12 дней: между двумя кубковыми с «Акроном» и «Рубином» — «Спартак» и «Оренбург» в РПЛ. Интересно и очень плотно.

Михаил Морозов

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