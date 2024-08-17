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Лучший матч старта РПЛ! Таких крышесносных камбэков в этом сезоне мы ещё не видели!

«Ростов» отыгрался с 0:2, а Карпин изменил всё заменой в перерыве.

Источник: Чемпионат.com

«Ростов» и «Оренбург» закрыли субботнюю программу 5-го тура РПЛ. И выдали крышесносный матч.

«Оренбург» прекрасно начал сезон — обыграл в 1-м туре РПЛ «Спартак» (2:0). Многие восхитились тем, как команда Давида Деограсии наказала гостей из столицы. Вот только после этого «Оренбург» забыл, как побеждать. Пять матчей во всех турнирах — две ничьих и три поражения. А вот «Ростов» ещё ни разу не проиграл на своём стадионе. Правда, оба матча в РПЛ завершились вничью, но команда Карпина справилась в Кубке с «Химками» (3:1).

«Ростов» бодро начал — Роналдо уже на третьей минуте попал не в ближний угол, а в сетку с внешней стороны. Там, правда, был рикошет, а угловой не завершился ничем опасным. «Оренбург» отдал мяч сопернику, но не забывал о контратаках. Обрез Уткина на чужой половине поля привёл к перспективному моменту у ворот Рустама Ятимова. Хозяевам повезло, что Саид Сахархизан замешкался, и пробил слишком поздно — мимо ближнего угла.

Роналдо создал первый момент в матче, Роналдо мог первым уйти с поля. Бразилец получил повреждение после того, как Данила Прохин влетел бедром в голову сопернику. Удивительно, что Карпин не поменял Роналдо, хотя нападающий изначально показывал врачам, что «поплыл». Возникли подозрения на предмет сотрясения мозга, но бразилец вернулся на поле.

На 18-й минуте зрители арены в Ростове-на-Дону увидели шедевральный удар Брайана Мансильи. Аргентинец пальнул с линии штрафной площади прямо под перекладину — ростовчанам пришлось доставать мяч из сетки. Красотища! Для Мансильи это первое результативное действие в новом сезоне в РПЛ.

Брайан забил в чужие ворота, а потом «привёз» пенальти в свои. Андрей Лангович ворвался в свободную зону, Мансилья срубил соперника. Арбитру Владиславу Безбородову не оставалось ничего, кроме как указать на «точку». К мячу подошёл Роналду, но свою попытку не реализовал. Прекрасный дебют 20-летнего вратаря Богдана Москвичёва в РПЛ — взял пенальти от бразильца. Интересно, почему 11-метровый дали пробить Роналдо?

Вратарь «Оренбурга» спас, а вратарь «Ростова» ошибся. Ятимов неудачно сыграл на выходе, Сахархизан перекинул голкипера, а Химми Марин спокойно пробил головой в ближний угол. Один из примеров футбольного разворота — «Ростов» устроился на 0:2, хотя за минуту до этого мог сравнять счёт. В прошлом туре Марин отдал голевую передачу, а теперь забил сам (первый гол в этом сезоне РПЛ).

В концовке первого тайма Москвичёв снова показал, что находится в полном порядке. Он спас «Оренбург» после удара Ланговича в дальний угол. Правда, через минуту получил жёлтую карточку за затяжку времени. Интересное комбо. «Ростов» нанёс 11 ударов за первый тайм (пять — в створ), подал три угловых и владел мячом 69% игрового времени. «Оренбург» бил реже (пять раз), но зато оба удара в створ оказались голевыми.

В перерыве Карпин сделал важный ход — снял с игры Даниила Уткина и выпустил вместо него Николая Комличенко. Николаю потребовалось всего семь минут, чтобы забить два мяча. Как вам такое? Сначала Комличенко завершил комбинацию с участием Умара Сако и Егора Голенкова. Первый забросил в штрафную «Оренбурга», второй скинул на Николая. Комличенко пробил немного коряво, но мяч всё-таки заполз за линию ворот через рикошет от голкипера и штанги.

Через минуту на табло уже горели две «двойки». На этот раз Николай забил головой — после прострела от настырного Ланговича. Выход Комличенко на замену — просто вау! Кстати, это первые голы нападающего в нынешнем розыгрыше РПЛ.

А чуть позже Николай чуть не оформил хет-трик, но пробил прямо в лежащего Москвичёва после того, как тот неуверенно отбил мяч перед собой. Но и «Оренбург» опасно отвечал. Матиас Перес пробил чуть выше перекладины, а Мансилья не попал в дальний угол.

Развязка наступила в добавленное время. Роналдо подкараулил скидку от Максима Осипенко и вогнал мяч в дальнюю девятку.

«Ростов» отыгрался с 0:2 и одержал первую домашнюю победу в этом сезоне в РПЛ. Это было красиво!

Кирилл Закатченко

Ростов
3:2
Первый тайм: 0:2
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 5
17.08.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Давид Деограсия
Голы
Ростов
Николай Комличенко
51′
Николай Комличенко
52′
Роналдо
90+4′
Оренбург
Брайан Мансилья
18′
Джимми Марин
(Саид Сахархизан)
35′
Нереализованные пенальти
Ростов
Роналдо
33′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
7
Роналдо
90+6′
10
Кирилл Щетинин
66′
11
Алексей Сутормин
47
Даниил Уткин
46′
27
Николай Комличенко
87
Андрей Лангович
75′
67
Герман Игнатов
89
Родриго Саравия
86′
18
Константин Кучаев
69
Егор Голенков
66′
19
Хорен Байрамян
Оренбург
1
Богдан Москвичев
45+1′
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
87
Данила Прохин
22
Матиас Дамиан Перес
23′
6
Мохаммад Горбани
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
32′
18
Александр Коваленко
53′
20
Дмитрий Рыбчинский
80
Джимми Марин
87′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
10
Саид Сахархизан
83′
11
Степан Оганесян
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
12
12
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
6
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти