Лучший матч старта РПЛ! Таких крышесносных камбэков в этом сезоне мы ещё не видели!

«Оренбург» прекрасно начал сезон — обыграл в 1-м туре РПЛ «Спартак» (2:0). Многие восхитились тем, как команда Давида Деограсии наказала гостей из столицы. Вот только после этого «Оренбург» забыл, как побеждать. Пять матчей во всех турнирах — две ничьих и три поражения. А вот «Ростов» ещё ни разу не проиграл на своём стадионе. Правда, оба матча в РПЛ завершились вничью, но команда Карпина справилась в Кубке с «Химками» (3:1).