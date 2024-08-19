Победный гол «Рубина» проверяли больше шести минут! Но над Казарцевым зря смеются

«Судьи проверяли, вмешивался или не вмешивался в эпизод нападающий “Рубина”, который находился в офсайде, — объясняет Федотов. — Вратарь улетел, и определялось по двум последним футболистам. Игрок обороны хотел выбить мяч, а соперник был в офсайде и очень близко к нему. Надо было разобраться, был ли контакт с мячом, влиял ли он на эпизод. К тому же на газоне лежал ещё один игрок. У него мог быть офсайд, арбитры смотрели, сделал он что-нибудь или нет. Поэтому и смотрели долго, показывали несколько ракурсов. Это сложный момент для Егорова, и я считаю, что он разобрался. VAR не может додумывать, вмешивался игрок или нет. Казарцев позвал к монитору — и правильно сделал. К нему здесь вопросов нет».