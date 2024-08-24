«Спартак» Станковича на старте сезона: какие выводы?

В субботу «Спартак» Деяна Станковича проведет первый топ-матч в России — против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Серб уже прокатил «Спартак» на эмоциональных качелях: от нулевой подготовки к забросам «Оренбурга» (0:2) до уверенных побед над «Химками» (3:1), «Крыльями» (3:0) и «Факелом» (3:0). Он активно меняет состав без Александра Соболева и травмированного Алексиса Дуарте: Станкович верит в Наиля Умярова, ставит Руслана Литвинова в центр защиты и подписывает знакомых из «Ференцвароша».
Станкович сразу попал в удобные условия. «Спартак» показал доверие, когда назначил его еще до завершения РПЛ и Кубка России, убрал все раздражающие факторы (не оставил Слишковича, не давит из-за Александра Соболева).
Вообще, клуб максимально убавил внешний шум — назначил второго тренера, не допуская утечек в медиа.
Как оценить стартовый отрезок нового тренера?
1. Станкович — харизматичный. Нет прямой корреляции между победами и темпераментом тренеров (например, Сергей Семак максимально спокоен), но обаяние важно для тренера «Спартака». Во время провалов Олег Кононов смотрелся совершенно аморфно и отрешенно по сравнению с эмоционирующими и вовлеченными Паоло Ваноли и Абаскалем, к которым фанаты относились значительно лучше (отчасти — из-за отсутствия обещаний возродить спартаковский стиль). Эмоциональность Доменико Тедеско покорила всех.
Станкович выглядит уравновешенным, но наблюдать все равно интересно — «Матч ТВ» может закрепить отдельную камеру за Деяном для усиления драматичности.
Вот так Станкович расположил к себе:
- Искренне обнялся с Олегом Романцевым перед матчем с «Крыльями»;
- На дебютной пресс-конференции после приветствия «Добро пожаловать в ад» ответил, что лично знаком с дьяволом.
- Поддерживает игроков: приобнял Манфреда Угальде, назвал Руслана Литвинова львом, обещает всех защищать до смерти.
- Эффектно принял шведой летящий мяч.
2. Станкович хочет, чтобы «Спартак» играл от себя. Главные детали:
- 4−3−3 с пасующим вперед опорником (Наиль Умяров) и активной восьмеркой. Полузащитника хейтят, но его выбирали все тренеры «Спартака» ради продвижения мяча — в России не так много шестерок с таким видением поля (Руслан Литвинов, Артем Карпукас, Даниил Глебов). До Эсекиэля Барко над Умяровым выходил 20-летний Даниил Зорин — тоже ярко выраженный атакующий игрок.
- Свобода Барко — основа структуры: разгоняет из глубины, ищет мяч между линиями, бьет издали и рисует контратаки. Ему помогают спуски Угальде и поиск от Умярова.
- «Спартак» высоко прессингует — и уже забивал «Крыльям» и «Факелу» после давления. Обратная сторона — кошмарный выезд в Оренбург, где оборона выглядела безрассудно.
- Станкович постоянно подчеркивает важность контролирующих игроков в середине: «Барко — это креативный игрок, который может играть на смене ритма. Для меня Маркиньос и Барко — две десятки. Маркиньос может быть и вингером».
- Стандарты хорошо работают благодаря связке центральных защитников с Барко, Тео Бонгондой и Хесусом Мединой — «Спартак» сейчас делит первое место с «Динамо» по голам после угловых и штрафных (4).
3. Победный ритм «Спартака» нужно оценивать осторожно.
Станкович начал с чувствительного поражения от «Оренбурга». Его реакция на провал шокировала: «Длинные забросы “Оренбурга” в первом тайме в свободные зоны нас удивили». Удивительно, ведь контратаки — главный бренд «Оренбурга».
Победу над «Крыльями Советов» не стоит переоценивать, так как самарцы слабо стартовали. Да и стиль Игоря Осинькина удобен лидерам «Спартака»: 4−4−2 оставляют свободные зоны для Барко.
Похожая история с «Факелом». Его главный тренер Дмитрий Пятибратов тоже неожиданно перестроился на 4−4−2: «Спартак» быстро сориентировался и добил стандартами, сделав игру к десятой минуте.
А вот с «Ахматом» (0:0) были сложности. «Спартак» Станковича впервые столкнулся с автобусом и персональной опекой Барко — и в результате ничего не создал.
Все оппоненты «Спартака» ниже девятого места (три из них — вообще в конце), с ними Станкович набрал 66% очков и дважды оступился против неудобных по стилю соперников.
4. Станкович хорошо отреагировал на провал в «Оренбурге». Сразу вспомнилась его вылетевшая «Сампдория», которая всегда была уязвима про контратаках, но после первого тура «Спартак» как будто решил проблему. Возможно, сказалась плохая форма «Крыльев», умеющих быстро наказывать. Так что продолжим наблюдение.
5. Станкович вернул уверенность неудачникам прошлого сезона — Угальде и Олегу Рябчуку.
Угальде и во время безголевой весны классным прессингом и умным подыгрышем. Затем «Спартак» скатился в депрессию, а эксперименты Слишковича съедали время костариканского форварда.
Сейчас он хорош: Станкович ограничил функции в подыгрыше (выходит за штрафную, но не так далеко, как весной), эмоционально раскрепостил, адаптирует прессинг и обеспечил структурой по доставкам мяча в штрафную — и теперь Угальде второй бомбардир РПЛ вместе с Игорем Дивеевым (4).
В итоге Станкович вернул одному из главных активов уверенность и заставил забыть об Александре Соболеве.
Левый защитник Рябчук казался провальным трансфером, но обновленные установки раскрыли его сильные качества: скорость и динамичные включения. Теперь Рябчук помогает центральным защитникам при розыгрышах и активно вбегает на чужую треть.
6. Далеко не все решения Станковича понятны.
Возможно, часть из них — вынужденные. Например, Литвинов в центре защиты из-за травмы Алексиса Дуарте и отсутствия Никиты Чернова в заявке на «Ахмат». При этом Станкович называл Руслана игроком центром поля, хотя Литвинов играл в защите даже на сборах при здоровых Чернове и Павле Маслове.
В целом Литвинов не слабее Чернова и Маслова в центре защиты, но иногда доходило до странного: против «Ахмата» центральный защитник Маслов вышел в опорную зону, а Руслан доигрывал сзади.
Перевод Угальде налево — откат к весне Абаскаля и Слишковича. Да, Манфред — скоростной, но он сильнее в центре штрафной, а не за ее пределами.
Удивил выход Медины слева против «Оренбурга»: Хесусу комфортнее комбинировать правее (либо левым латералем, но с рывками за спину), а он вышел на неудобном фланге с непонятной ролью (например, без навесов левой ногой и не выигрывал в скорости у 36-летнего правого защитника Андрея Малых).
Станкович считает Маркиньоса вингером и восьмеркой, но размен на Пруцева с «Ахматом» удивил: ничего не изменилось в тактике, при этом «Спартак» разменял справа одного из лучших полузащитников на крайка, которому комфортнее левее.
7. Трансферные предпочтения «Спартака» тоже вызывают вопросы, но мы знаем, насколько Станкович влияет на спортивного директора Томаша Амарала.
Во-первых, удивительно, что «Спартак» усиляет укомплектованные центр защиты и нападения (переход Виллиана Жозе отчасти спровоцировал саботаж от Александра Соболева), когда фланги обороны — более проблемная зона (с учетом ренессанса Рябчука справа болезненнее).
Во-вторых, зачем нужен спортивных директор, если «Спартак» усиливается знакомыми Станковича из «Ференцвароша»? Маркиньос — окей, универсал, которого увели у «Локо».
Но 29-летний центральный защитник Миенти Абена, который не стал основным даже у Станковича в Венгрии? Тем более что в «Спартаке» есть Срджан Бабич, Чернов, Маслов, универсальный Литвинов и прибавивший в прошлом сезоне Дуарте.
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Первые выводы — осторожные.
Станкович интересен атакующим футболом, тактическим поиском и харизмой, но еще не играл с топ-соперниками. Далеко не все решения Станковича попали в точку. При этом трансферная политика пока удивляет, к долгосрочному планированию — вопросы.
Матч в Санкт-Петербурге покажет реальную силу «Спартака» Станковича.
Илья Васильев