«Спартак» Станковича на старте сезона: какие выводы?

Сейчас он хорош: Станкович ограничил функции в подыгрыше (выходит за штрафную, но не так далеко, как весной), эмоционально раскрепостил, адаптирует прессинг и обеспечил структурой по доставкам мяча в штрафную — и теперь Угальде второй бомбардир РПЛ вместе с Игорем Дивеевым (4).