Сюрприз от «Зенита»: Соболев все-таки едет в Санкт-Петербург?

— Не могу сказать и выдавать источники информации, но это серьезный человек, — сказал Черданцев журналистам. — Думаю, что во время эфира меня бы не стали отвлекать. По нашим представлениям, это практически ЧП, чтобы один из комментаторов выходил из эфира, но ситуация того стоила. Мы работаем вдвоем и согласовали этот момент с руководителями. Если бы это того не стоило, не получал бы информацию в режиме реального времени. Но по состоянию на 21.29 пока обновлений нет. Полагаю, что в ближайшее время они появятся.