«Химки» арендовали у «Балтики» венесуэльца Диего Луну

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подмосковные «Химки» на своем официальном сайте объявили об аренде венесуэльского футболиста Диего Луны из калининградской «Балтики».
24-летний защитник будет выступать за «Химки» до конца текущего сезона. Всего в составе «Балтики» он сыграл 20 матчей. Его действующий контракт с калининградским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Луна начал профессиональную карьеру в венесуэльском клубе «Депортиво Ла Гуайра», где выступал на протяжении двух с половиной лет. В 2020 году на правах аренды на год уезжал в испанскую «Алькалу». В феврале 2021 года футболист перешел в «Самору», где провел два сезона, а в январе 2023 года стал игроком «Каракаса». Также он попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата Венесуэлы.