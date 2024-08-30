«Химки» арендовали у «Балтики» венесуэльца Диего Луну

Луна начал профессиональную карьеру в венесуэльском клубе «Депортиво Ла Гуайра», где выступал на протяжении двух с половиной лет. В 2020 году на правах аренды на год уезжал в испанскую «Алькалу». В феврале 2021 года футболист перешел в «Самору», где провел два сезона, а в январе 2023 года стал игроком «Каракаса». Также он попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата Венесуэлы.