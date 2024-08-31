Круговой оценил выступление ЦСКА в первой части сезона

«В начале были тяжёлые выезды: один в Ростов и два — в Краснодар. Там было тяжело добыть очки, но хорошо, что это закончилось. Теперь играем дома и не надо далеко ехать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.