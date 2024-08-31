«Зенит» установил клубный рекорд по пропущенным мячам после семи туров РПЛ

Подопечные Сергея Семака пропустили всего один мяч в семи встречах.
Также сообщается, что «Зенит» — первый клуб со времён казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева образца 2010 года, пропустивший один гол в первых семи турах сезона.
Сегодня, 31 августа, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.
После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.