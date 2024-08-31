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«Зенит» установил клубный рекорд по пропущенным мячам после семи туров РПЛ

Санкт-Петербургский «Зенит» установил клубный рекорд по пропущенным мячам после семи сыгранных туров Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Источник: Чемпионат.com

Подопечные Сергея Семака пропустили всего один мяч в семи встречах.

Также сообщается, что «Зенит» — первый клуб со времён казанского «Рубина» под руководством Курбана Бердыева образца 2010 года, пропустивший один гол в первых семи турах сезона.

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Иванов. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

После этой победы в активе «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 14205 зрителей
Главные тренеры
Саша Илич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Маркус Вендел)
30′
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
56′
Маркус Вендел
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
69′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
11
Матео Стаматов
24
Кирилл Гоцук
15
Александр Эктов
29
Лука Веснер Тичич
87
Кирилл Боженов
46′
22
Никита Каккоев
34
Антон Мухин
49′
64′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
79′
18
Дан Глейзер
9
Зе Турбо
64′
20
Хуан Мануэль Боселли
90
Огнен Ожегович
79′
19
Никита Ермаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
27
Нино
5
Вильмар Барриос
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
75′
9
Виктор Гимарайнс Артур
8
Маркус Вендел
85′
77
Ильзат Ахметов
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
85′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
70′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
70′
31
Густаво Мантуан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
9
Фолы
9
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти