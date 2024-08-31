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Вратарь «Пари НН» Медведев — о «Зените»: можно сказать, что играли со сборной Бразилии

Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался об игре «Зенита» после поражения в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

Сине-бело-голубые разгромили нижегородцев со счётом 3:0.

«Не готов комментировать свою игру, есть тренерский штаб и специалисты. “Зенит” додавил, забил гол. Заслуженно, пока это самая сильная команда, против который мы играли. Можно сказать, что играли почти со сборной Бразилии. Очень тяжёлый соперник, но чтобы расти дальше, нужно и с такими показывать хорошую игру. “Зенит” сегодня победил заслуженно, молодцы, поздравляю их», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой победы в активе санкт-петербургского «Зенита» стало 17 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» с шестью очками занимает 10-е место.

Пари Нижний Новгород
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 14205 зрителей
Главные тренеры
Саша Илич
Сергей Семак
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Маркус Вендел)
30′
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
56′
Маркус Вендел
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
69′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
11
Матео Стаматов
24
Кирилл Гоцук
15
Александр Эктов
29
Лука Веснер Тичич
87
Кирилл Боженов
46′
22
Никита Каккоев
34
Антон Мухин
49′
64′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
79′
18
Дан Глейзер
9
Зе Турбо
64′
20
Хуан Мануэль Боселли
90
Огнен Ожегович
79′
19
Никита Ермаков
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
27
Нино
5
Вильмар Барриос
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
75′
9
Виктор Гимарайнс Артур
8
Маркус Вендел
85′
77
Ильзат Ахметов
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
85′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
70′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
70′
31
Густаво Мантуан
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
9
Фолы
9
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти