Вратарь «Пари НН» Медведев — о «Зените»: можно сказать, что играли со сборной Бразилии

«Не готов комментировать свою игру, есть тренерский штаб и специалисты. “Зенит” додавил, забил гол. Заслуженно, пока это самая сильная команда, против который мы играли. Можно сказать, что играли почти со сборной Бразилии. Очень тяжёлый соперник, но чтобы расти дальше, нужно и с такими показывать хорошую игру. “Зенит” сегодня победил заслуженно, молодцы, поздравляю их», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.