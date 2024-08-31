Главный тренер «Пари НН» Илич: мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами

«Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня “Зенит” забил два мяча после наших оплошностей. Для меня это неприемлемо. Будем делать всё возможное, чтобы такое больше не повторялось.



Мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами. Чтобы отбирать очки у чемпиона, нужна идеальная игра всей команды, плюс должна присутствовать определенная доля удачи. Сегодня этого, увы, не произошло. Впереди у нас две недели для подготовки к очень важной игре с командой нашего уровня — воронежским “Факелом”. Нам надо подойти к ней во всеоружии», — приводит слова Илича пресс-служба клуба.