«Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня “Зенит” забил два мяча после наших оплошностей. Для меня это неприемлемо. Будем делать всё возможное, чтобы такое больше не повторялось.
Мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами. Чтобы отбирать очки у чемпиона, нужна идеальная игра всей команды, плюс должна присутствовать определенная доля удачи. Сегодня этого, увы, не произошло. Впереди у нас две недели для подготовки к очень важной игре с командой нашего уровня — воронежским “Факелом”. Нам надо подойти к ней во всеоружии», — приводит слова Илича пресс-служба клуба.
Главный тренер «Пари НН» Илич: мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3).
«Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня “Зенит” забил два мяча после наших оплошностей. Для меня это неприемлемо. Будем делать всё возможное, чтобы такое больше не повторялось.
Саша Илич
Сергей Семак
Лусиано Гонду
(Маркус Вендел)
30′
Лусиано Гонду
(Дуглас Сантос)
56′
Маркус Вендел
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
69′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
11
Матео Стаматов
24
Кирилл Гоцук
15
Александр Эктов
29
Лука Веснер Тичич
87
Кирилл Боженов
46′
22
Никита Каккоев
34
Антон Мухин
49′
64′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
79′
18
Дан Глейзер
9
Зе Турбо
64′
20
Хуан Мануэль Боселли
90
Огнен Ожегович
79′
19
Никита Ермаков
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
27
Нино
5
Вильмар Барриос
32
Лусиано Гонду
28
Нуралы Алип
75′
9
Виктор Гимарайнс Артур
8
Маркус Вендел
85′
77
Ильзат Ахметов
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
85′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
70′
21
Александр Ерохин
30
Матео Кассьерра
70′
31
Густаво Мантуан
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
2
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
7
9
Фолы
9
0
Офсайды
2
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти