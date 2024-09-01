«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» в гостях со счетом 3:0 обыграли московский «Локомотив» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».
В составе победителей голы забили Виктор Са (5-я минута), Эдуард Сперцян (45+3, с пенальти) и Джон Кордоба (64). На 87-й минуте Кордоба был удален с поля за вторую желтую карточку.
«Краснодар» продлил свою победную серию в РПЛ, команда не потерпела ни одного поражения, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. «Локомотив» прервал свою серию из четырех побед в чемпионате.
«Краснодар» благодаря победе поднялся на второе место, команда набрала 15 очков. «Локомотив» — третий, подопечные Михаила Галактионова также набрали 15 очков, но уступают «Краснодару» по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Краснодар» 14 сентября примет «Ростов», «Локомотив» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».