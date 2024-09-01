«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

«Краснодар» благодаря победе поднялся на второе место, команда набрала 15 очков. «Локомотив» — третий, подопечные Михаила Галактионова также набрали 15 очков, но уступают «Краснодару» по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Краснодар» 14 сентября примет «Ростов», «Локомотив» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».