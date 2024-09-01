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«Краснодар» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу краснодарской команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футболисты «Краснодара» в гостях со счетом 3:0 обыграли московский «Локомотив» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».

В составе победителей голы забили Виктор Са (5-я минута), Эдуард Сперцян (45+3, с пенальти) и Джон Кордоба (64). На 87-й минуте Кордоба был удален с поля за вторую желтую карточку.

«Краснодар» продлил свою победную серию в РПЛ, команда не потерпела ни одного поражения, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. «Локомотив» прервал свою серию из четырех побед в чемпионате.

«Краснодар» благодаря победе поднялся на второе место, команда набрала 15 очков. «Локомотив» — третий, подопечные Михаила Галактионова также набрали 15 очков, но уступают «Краснодару» по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, «Краснодар» 14 сентября примет «Ростов», «Локомотив» в этот же день на выезде встретится с «Оренбургом».

Локомотив
0:3
Первый тайм: 0:2
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
1.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Виктор Са
5′
Эдуард Сперцян
45′
Джон Кордоба
64′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
45′
5
Жерзино Ньямси
45
Александр Сильянов
77
Илья Самошников
37′
85
Евгений Морозов
6
Дмитрий Баринов
24
Максим Ненахов
46′
9
Сергей Пиняев
71
Наир Тикнизян
3′
46′
27
Вадим Раков
83
Алексей Батраков
77′
93
Артем Карпукас
94
Артем Тимофеев
46′
8
Владислав Сарвели
90′
10
Дмитрий Воробьев
62′
99
Тимур Сулейманов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
84′
6
Кевин Ленини
9
Джон Кордоба
79′
87′
98
Сергей Петров
80′
20
Джованни Гонсалес
5
Кевин Кастаньо
69′
53
Александр Черников
10
Эдуард Сперцян
77′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
77′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
80′
19
Федор Смолов
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
7
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
13
Фолы
7
3
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти