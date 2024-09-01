Кошмарный вечер Лантратова. Две ошибки вратаря похоронили «Локомотив» в игре с «Краснодаром»

Как минимум подровнял расклад по владению мячом, после чего и в атаке стало что-то получаться. Агкацева пару раз напряг Тикнизян. Потом Самошников, сместившись вправо, попал в штангу. И, наконец, Батраков в очередной раз показал, что такое стандарты в его исполнении. На счастье гостей, несколько минут работы с офсайдными линиями в комнате ВАР привели к отмене гола Морозова. А когда этот же защитник здорово сыграл в отборе около чужой штрафной, мяч после его удара прошел выше цели.