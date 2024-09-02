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«Спартак» подпишет звезду из Турции, одноклубником Чалова стал экс-игрок «Челси». Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.

Источник: Sport24

Что в России

«Спартак» предложил 8 млн евро за звезду Турции

Источник: ФК "Фенербахче"

«Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Фенербахче» Дженгиза Ундера, сообщает Takvim.

Утверждается, что московский клуб предложил за трансфер 27-летнего игрока 8 миллионов евро. Стамбульцы хотят получить от продажи футболиста сборной Турции на 2 миллиона больше.

Ранее Ундер выступал за «Рому», «Лестер» и «Марсель». В этом сезоне форвард провел за «Фенербахче» 1 матч, сыграв всего 12 минут без учета добавленного времени. Transfermarkt оценивает стоимость Ундера в 14 миллионов евро.

Виктор Мендес может перейти из ЦСКА в «Химки»

Источник: РИА "Новости"

Опорный полузащитник ЦСКА Виктор Мендес может продолжить карьеру в «Химках», сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мендес может перейти в аренду из ЦСКА в “Химки”. Если удастся договориться, подмосковный клуб возьмет на себя обязанности по зарплате футболиста. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона», — сказал источник.

Армейцы приобрели чилийца у «Эспаньолы» летом 2022 года за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне футболист не провел ни одного матча.

Дуарте может уйти из «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о своем будущем.

Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Деян Станкович поддержал продажу 24-летнего футболиста, так как он не вписывается в его игровую модель. По информации СМИ, интерес к парагвайцу проявляет «Валенсия». Генеральный директор москвичей Олег Малышев заявил, что клуб не получал официальных предложений по трансферу парагвайца.

— Как вы себя чувствуете?

— Все хорошо.

— Вы останетесь в «Спартаке»?

— Не знаю, — цитирует Дуарте «РБ Спорт».

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В этом сезоне он не провел за красно-белых ни одного матча.

Что в Европе

Смоллинг будет играть в Саудовской Аравии

Источник: AP 2023

Саудовский клуб «Аль-Фейха» договорился о переходе защитника «Ромы» Криса Смоллинга, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Достигнута договоренность как с самим футболистом, так и с римским клубом. В понедельник Смоллинг пройдет медобследование, после чего подпишет контракт до 2026 года.

Смоллинг в 2010—2020 годах являлся игроком «Манчестер Юнайтед». 34-летний игрок провел за клуб 323 матча и забил 18 мячей.

Бакайоко перешел в ПАОК к Чалову и Оздоеву

Источник: AP 2023

Центральный полузащитник Тьемуэ Бакайоко, ранее выступавший за «Милан» и «Челси», перешел в ПАОК. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба. Французский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон. Теперь он будет одноклубником россиян — Федора Чалова и Магомеда Оздоева.

В прошлом сезоне Бакайоко выступал за французский «Лорьян». В Лиге 1 он принял участие в 20 матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Автор: Николай Соников