«Спартак» подпишет звезду из Турции, одноклубником Чалова стал экс-игрок «Челси». Трансферы и слухи дня

Центральный полузащитник Тьемуэ Бакайоко, ранее выступавший за «Милан» и «Челси», перешел в ПАОК. Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба. Французский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон. Теперь он будет одноклубником россиян — Федора Чалова и Магомеда Оздоева.