«Краснодар» настроен закрыть сделку«. “Спартак” пошёл за мегатрансфером Кордобы!

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов, комментируя эту новость, сказал: «Сергей Николаевич Галицкий мне рассказывал. Кроме этого, больше ничего не слышал. Что конкретно обсуждали с Галицким? Он рассказывал, что “Зенит” делал какие-то шаги, и всё. Не знаю, обратились ли они. У нас есть соответствующая комиссия по работе с посредниками. Если “Краснодар” обратится, то она сможет провести расследование и даст оценку ситуации».