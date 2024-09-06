Экс-игрок «Ростова» рассказал, как он добыл футболку Роналду

«В какой-то момент моя коллекция стала настолько большой, что мне захотелось ее где-то выставить. Бар идеально подходит для этого. Тут и Криштиану есть. Помнишь, у нас “Ростове” играл испанец — Сесар Навас? Он же воспитанник “Реала” и еще со времен академии дружит с Касильясом. Я об этом знал, поэтому попросил Сесара достать мне майку Роналду. Для него не проблема, а мне приятно.



Модрича выпросил через Плетикосу, они в сборной пересекались. За твоей спиной еще футболка Киммиха — вот ее добыл. Сразу после легендарной победы над “Баварией” меня и Калачева отправили на допинг-контроль. Обидно: сидели в той комнате еще часа полтора — пропустили все веселье в раздевалке. Зато встретили Киммиха — там я и попросил у него футболку. Любопытно: за нами был глаз да глаз, а он за полчаса управился — никто даже не следил.



Ибрагимович отказался меняться. Мы играли против Швеции, я ему предложил — а он как-то негативно на это отреагировал. Зато Левандовски с удовольствием обменялся», — рассказал Гацкан.