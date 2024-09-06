«Локомотив» ответил на трансферный проигрыш «Спартаку»

«Локомотив» обсуждал контракт, не зная, что у меня есть вариант с «Леванте». Появились какие-то непонятные слухи про мой уход в «Зенит» или «Спартак». К отцу подошли и сказали, что не хотят меня терять. Отец пообещал, что ни в один российский клуб я не уйду — только если в Европу. Через пару месяцев я принял решение уехать в Испанию. Предложил ли «Локомотив» контракт? Так, чтобы перед нами лежал — нет. На словах говорилось о желании подписать. Хотя всё делалось долго. Не только у меня, но и у других парней. Когда мне предложили подписать, то ещё ни у кого из моих партнёров по «Локо» не было контракта. В результате я уехал, а первый из парней подписал контракт только через полгода".