Глушаков: наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру

Напомним, 37-летний Денис Глушаков ранее играл за “Химки” в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета “Звезды”, “Локомотива”, “Спартака”, “Ахмата” и “Пари Нижний Новгород”. Последним клубом Глушакова был “Урарту” из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.