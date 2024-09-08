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Глушаков: наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос, в каком клубе хочет завершить свою профессиональную карьеру.

Источник: Чемпионат.com

— В каком клубе хотели бы завершить карьеру?

 — Вы хотите, чтобы я уже закончил? (смеётся) Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» — кто знает, как жизнь повернётся.

— Есть «Спартак»…

 — Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру (улыбается) «— приводит слова Глушакова“РБ Спорт”.

Напомним, 37-летний Денис Глушаков ранее играл за “Химки” в период с 2020 по 2022 год. За свою карьеру российский футболист защищал также цвета “Звезды”, “Локомотива”, “Спартака”, “Ахмата” и “Пари Нижний Новгород”. Последним клубом Глушакова был “Урарту” из чемпионата Армении. Денис становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. На счету игрока более 300 матчей в РПЛ и 57 матчей в сборной России. Он был участником ЧМ-2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.