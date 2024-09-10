Антон Миранчук — в «Сьоне», «Химки» подпишут воспитанника «Барселоны», Уткин перейдет в «Ахмат»?

«Зенит» сделал новое предложение «Америке» по трансферу полузащитника Альваро Фидальго, сообщает Bolavip. По данным источника, петербуржцы готовы заплатить за 27-летнего игрока 13 миллионов долларов. Мексиканский клуб считает эту сумму привлекательной. Однако сам Фидальго сообщил руководству, что хотел бы дождаться предложений от команд из Англии, Испании и Италии, так как рассчитывает играть в еврокубках.