Георгий Джикия стал игроком «Химок»

Последним клубом Джикии до перехода в «Химки» был московский «Спартак». 8 мая красно-белые объявили, что приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.