«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» в гостях со счетом 2:0 обыграли казанский «Рубин» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Бенхамин Гарре (38-я минута, с пенальти) и Иван Олейников (42).
Первый матч после возвращения в «Крылья Советов» провел нападающий Иван Сергеев, о переходе которого было объявлено 5 сентября. С 2022 года нападающий выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем кубка страны. До перехода в «Зенит» Сергеев с 2020 года выступал за «Крылья Советов», с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.
«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Игоря Осинькина набрали девять очков. «Рубин» — восьмой с 10 очками. В следующем матче «Крылья Советов» 23 сентября на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», «Рубин» 21 сентября примет московский ЦСКА.