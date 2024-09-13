«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Первый матч после возвращения в «Крылья Советов» провел нападающий Иван Сергеев, о переходе которого было объявлено 5 сентября. С 2022 года нападающий выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем кубка страны. До перехода в «Зенит» Сергеев с 2020 года выступал за «Крылья Советов», с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.