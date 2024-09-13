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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Самарская команда одержала победу со счетом 2:0.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Футболисты самарских «Крыльев Советов» в гостях со счетом 2:0 обыграли казанский «Рубин» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Бенхамин Гарре (38-я минута, с пенальти) и Иван Олейников (42).

Первый матч после возвращения в «Крылья Советов» провел нападающий Иван Сергеев, о переходе которого было объявлено 5 сентября. С 2022 года нападающий выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал трехкратным чемпионом России и обладателем кубка страны. До перехода в «Зенит» Сергеев с 2020 года выступал за «Крылья Советов», с которыми стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России.

«Крылья Советов» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Игоря Осинькина набрали девять очков. «Рубин» — восьмой с 10 очками. В следующем матче «Крылья Советов» 23 сентября на выезде сыграют с грозненским «Ахматом», «Рубин» 21 сентября примет московский ЦСКА.

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:2
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 8
13.09.2024, 20:15 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Игорь Осинькин
Голы
Крылья Советов
Бенхамин Гарре
37′
Иван Олейников
42′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
27
Алексей Грицаенко
6
Угочукву Иву
30
Валентин Вада
70
Дмитрий Кабутов
10
Мирлинд Даку
5
Рустамжон Ашурматов
35′
46′
71
Константин Нижегородов
51
Илья Рожков
46′
90
Марвин Чуни
21
Александр Зотов
84′
22
Велдин Ходжа
24
Никола Чумич
69′
19
Олег Иванов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
67′
23
Гленн Бейл
24
Роман Евгеньев
25
Кирилл Печенин
52′
95
Илья Гапонов
13
Иван Сергеев
6
Сергей Бабкин
58′
8
Максим Витюгов
11
Роман Ежов
78′
32
Франко Ороско
19
Иван Олейников
77′
7
Дмитрий Цыпченко
10
Бенхамин Гарре
86′
28
Игорь Дмитриев
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
10
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Безбородов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти