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«Кто-то шутит». Хлусевич рассказал, как в «Спартаке» отнеслись на уход Соболева

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что футболисты московского клуба спокойно отнеслись к переходу нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».

Источник: spartak.com

«Я рад, что эта история закончилась, все для него решилось. Я на это сильно внимание не обращаю, это его отношение с клубом.

Какая общая реакция в команде на переход Соболева? Спокойно к этому отнеслись, кто-то шутит», — сказал Хлусевич журналистам после матча РПЛ с «Динамо» Мх.