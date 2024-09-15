«Я рад, что эта история закончилась, все для него решилось. Я на это сильно внимание не обращаю, это его отношение с клубом.
Какая общая реакция в команде на переход Соболева? Спокойно к этому отнеслись, кто-то шутит», — сказал Хлусевич журналистам после матча РПЛ с «Динамо» Мх.
«Кто-то шутит». Хлусевич рассказал, как в «Спартаке» отнеслись на уход Соболева
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что футболисты московского клуба спокойно отнеслись к переходу нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Я рад, что эта история закончилась, все для него решилось. Я на это сильно внимание не обращаю, это его отношение с клубом.