«Кто-то шутит». Хлусевич рассказал, как в «Спартаке» отнеслись на уход Соболева

«Я рад, что эта история закончилась, все для него решилось. Я на это сильно внимание не обращаю, это его отношение с клубом.



Какая общая реакция в команде на переход Соболева? Спокойно к этому отнеслись, кто-то шутит», — сказал Хлусевич журналистам после матча РПЛ с «Динамо» Мх.