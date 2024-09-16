«Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду». Из ЦСКА сбежал иностранец — поводом стало страшное событие

Виктор Давила перешел в ЦСКА прошлым летом за 5 млн евро — причем транш шел не напрямую в мексиканский «Леон», а на счет самого футболиста, чтобы провернуть историю с самовыкупом. Теперь по такой же схеме футболист отчаливает обратно в Мексику — только не в «Леон», а теперь в «Америку». И уже за 7,5 млн евро плюс бонусы, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Однако чилиец, вероятно, продолжил бы сезон в ЦСКА (уже были две голевые в двух последних матчах), если бы не фактор жены.
«Он [Давила] не приехал на сборы. В аэропорту буквально жена развернулась и сказала: “Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду”. Это было еще в июле после Кубка Америки. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела», — рассказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев в программе «Итоги» на ютуб-канале «Это футбол, брат».
Еще 11 сентября во многом это подтвердил и директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо: «Мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов».
Речь, вероятно, про первое предложение «Америки», которое отклонили в московском клубе. Тогда мексиканцы предлагали 4 млн евро и 50% прав после аренды. В итоге теперь уже новый клуб Давилы все-таки увеличил сумму.
По словам замгендиректора ЦСКА, одной из причин, из-за которой супруга Давилы не хотела оставаться в России, был теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший в марте: «Они как раз там жили где-то недалеко, что ей до сих пор снится этот теракт, они чуть ли не за полчаса до этого в “Крокусе” были».
К слову, с клубом футболист разошелся все же на хорошей ноте: «Это можно понять, никаких вопросов к жене нет. Мы пошли навстречу, обо всем договорились», — заключил Шевелев.
Ну что, будете скучать по яркому чилийцу?
Автор: Николай Соников