«Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду». Из ЦСКА сбежал иностранец — поводом стало страшное событие

«Он [Давила] не приехал на сборы. В аэропорту буквально жена развернулась и сказала: “Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду”. Это было еще в июле после Кубка Америки. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела», — рассказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев в программе «Итоги» на ютуб-канале «Это футбол, брат».