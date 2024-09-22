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Орлов: Глушенков не отказывался от игр за сборную России. Тему раздули

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что матчи за сборную России против Вьетнама его не мотивируют.

Источник: ФК "Зенит"

— Слова Глушенкова о том, что матчи национальной команды с Вьетнамом и Таиландом его не мотивируют, и вместо этого он лучше будет тренироваться в «Зените» с Венделом, Клаудиньо, Барриосом Кассьеррой? Послушайте, но он же не отказывался от сборной! Зачем же это так раздули и преподнесли? С Вьетнамом он не играл из-за травмы.

Глушенков сказал, исходя из практических соображений. В этом смысле тренироваться с бразильцами для него лучше, выгоднее, чем лететь играть с Вьетнамом. Но он же не заявлял, что не хочет выступать за национальную команду! А тут его сразу обвинили в отсутствии патриотизма… По-моему, эта тема раздута. Максим имел в виду только спортивную составляющую. Неужели он такой глупый, что откажется выступать за сборную?

Следовало ли ему высказаться осторожнее? У нас свобода слова. Его спросили — он ответил. Тут я не вижу никакого вызова остальным. А главное — давайте судить футболиста и человека по поступкам, а не по словам.

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 29442 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Дмитрий Пятибратов
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
(Густаво Мантуан)
52′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
67′
Александр Ерохин
(Маркус Вендел)
87′
Факел
Евгений Марков
8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
32
Лусиано Гонду
83′
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
46′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
7
Александр Соболев
43′
68′
21
Александр Ерохин
24
Педро
46′
31
Густаво Мантуан
30
Матео Кассьерра
79′
67
Максим Глушенков
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
21
Михаил Щетинин
23
Вячеслав Якимов
58′
7
Мохамед Браими
65′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
61′
65′
6
Дилан Мертенс
64
Андрей Ивлев
56′
88
Владислав Мастерной
15
Владимир Ильин
71′
5
Табо Селе
20
Евгений Марков
45′
56′
9
Алексей Каштанов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
12
Фолы
16
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь