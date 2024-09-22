Тренер «Химок» Артига объяснил, почему Глушаков был сослан в дубль команды

— Что касается Глушакова — сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из‑за их количества. Сложно тренировать такое количество игроков. Это касается не только Глушакова, но и других игроков. Мы решили уменьшить количество игроков в команде. Глушаков будет во второй команде, что дальше — будет решаться руководителями и спортивным директором, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».