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Тренер «Химок» Артига объяснил, почему Глушаков был сослан в дубль команды

Главный тренер «Химок» Франк Артига сообщил, что полузащитник Денис Глушаков будет работать со второй командой, а дальнейшую его судьбу определит руководство подмосковного клуба.

Источник: Чемпионат.com

— Как объясните ситуацию с Глушаковым?

 — Что касается Глушакова — сложно тренироваться, когда у тебя 34 игрока в команде. Я поговорил с руководством, и они поняли, что это невозможно. Бывает такое, что игроки теряют концентрацию на тренировках из‑за их количества. Сложно тренировать такое количество игроков. Это касается не только Глушакова, но и других игроков. Мы решили уменьшить количество игроков в команде. Глушаков будет во второй команде, что дальше — будет решаться руководителями и спортивным директором, — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Накануне Глушаков сообщал в своём телеграм‑канале, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом, о чём ранее писал журналист Иван Карпов.

Химки