Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джикия объяснил, почему он не играет за «Химки»

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал о трансфере в подмосковную команду, а также объяснил, почему он пока не появлялся в футболке нового клуба.

Источник: ФК "Химки"

Сегодня, 22 сентября, «Химки» на своем поле сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0).

«Это моя жизнь, и я так решил. Остальное уже в прошлом, все, что было в переговорном процессе, осталось там. Сегодня я футболист “Химок”, и мне надо как можно быстрее приводить себя в порядок и помогать команде.

Не было обидно не выйти на поле, потому что я еще не готов на 100% помочь команде. Как только буду чувствовать, что готов помочь, обязательно это сделаю. Ориентировочно, буду готов в октябре, мы хорошо поговорили с тренером, мне дали определенное время, чтобы максимально прийти в форму», — цитирует Джикию ТАСС.

Химки