Джикия объяснил, почему он не играет за «Химки»

«Это моя жизнь, и я так решил. Остальное уже в прошлом, все, что было в переговорном процессе, осталось там. Сегодня я футболист “Химок”, и мне надо как можно быстрее приводить себя в порядок и помогать команде.



Не было обидно не выйти на поле, потому что я еще не готов на 100% помочь команде. Как только буду чувствовать, что готов помочь, обязательно это сделаю. Ориентировочно, буду готов в октябре, мы хорошо поговорили с тренером, мне дали определенное время, чтобы максимально прийти в форму», — цитирует Джикию ТАСС.