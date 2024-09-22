В РПЛ допустили штрафы для клубов за низкую посещаемость

РПЛ не хотелось бы штрафовать клубы за низкую посещаемость, но в теории это возможно, заявил журналистам глава лиги Александр Алаев, передает «РИА Новости».



В воскресенье на матче девятого тура между «Химками» и «Оренбургом», согласно данным на сайте лиги, было 1029 зрителей. По ходу матча комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов заявил, что насчитал на вмещающей почти 15 тыс. зрителей «Арене Химки» 291 болельщика, ТАСС писал примерно о 300 зрителях.



«Такая посещаемость нам не нужна. Трансферная кампания закончилась, и, надеюсь, теперь руководство обратит на это внимание», — сказал Алаев.



По словам главы РПЛ, он расстроился из-за посещаемости «Химок», но это еще не антирекордные цифры.



В «Химках» ранее в воскресенье объяснили низкую посещаемость безвыигрышной серией и начавшимся следом за игрой с «Оренбургом» дерби «Спартак» — «Динамо».



В марте 2023-го на «Арене Химки» прошел матч между «Торпедо» и «Уралом», на котором было 207 зрителей. Алаев тогда назвал такую посещаемость «катастрофой и печалью».

