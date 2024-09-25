Футболист Пьянич уверен, что сможет показать себя в ЦСКА

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Боснийский полузащитник Миралем Пьянич уверен, что сможет сделать много хорошего в московском футбольном клубе ЦСКА. Об этом он заявил ТАСС.
«Мой медосмотр прошел хорошо, все в порядке, про контракт все узнаете позже. Почему я решил приехать в российский клуб? Потому что ЦСКА — большой клуб, и я уверен, что сделаю много хороших вещей», — сказал Пьянич.
«Ожидания от уровня Мир — Российской премьер-лиги? Я думаю, что в лиге высокий уровень. Хорошие команды и игроки. Поэтому я очень счастлив присоединиться», — добавил он.
24 сентября портал Sportske со ссылкой на игрока сообщил, что Пьянич договорился о переходе в ЦСКА. В ночь на 25 сентября игрок прибыл в Москву.
Пьяничу 34 года. Он выступал за французские «Мец» и «Лион», испанскую «Барселону», турецкий «Бешикташ», итальянские «Рому» и «Ювентус», в составе которого стал четырехкратным чемпионом Италии. Последним клубом полузащитника была «Шарджа» из ОАЭ. С 1 июля 2024 года босниец является свободным агентом. В составе сборной Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 мячей.
В сентябре 2022 года Пьянич назвал «неудачной» идею Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении товарищеского матча со сборной России. Встреча между командами России и Боснии и Герцеговины не состоялась из-за дальнейшего отказа боснийской стороны.