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Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал информацию о смене Игоря Осинькина

В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о скорой отставке главного тренера команды Игоря Осинькина и назначении на этот пост Сергея Игнашевича.

Источник: Чемпионат.com

«ПФК “Крылья Советов” обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими “экспертами”, но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в “Крылья Советов”.

Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах.

Мы все — клуб, болельщики, игроки и тренерский штаб объединены одной целью — побеждать в каждом матче и радовать болельщиков.

Приглашаем всех поддержать нас на матче с “Химками”, который пройдёт 29 сентября на “Солидарность Самара Арене”, — сказал Андреев в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.

Крылья Советов